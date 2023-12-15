В ЦБ рассказали, как чувствуют себя российские подсанкционные банки Набиуллина: попавшие под санкции банки продолжают работать без проблем

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российские банки, против которых были введены санкции, продолжают свою деятельность без каких-либо проблем, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора. По ее словам, которые приводит ТАСС, риски их неустойчивости не фиксируются. Организации научились адаптироваться к новым условиям и получать прибыль в условиях ограничений, подчеркнула глава ЦБ.

Все российские банки, против которых были введены санкции, продолжают работать. Это первое. Адаптируют свою бизнес-модель к новым рыночным условиям, показывают прибыльность, — констатировала Набиуллина.

Нет никаких оснований полагать, что дела у этих банков сложатся каким-то принципиально другим образом, добавила она. Вместе с тем глава ЦБ выразила уверенность, что даже при появлении новых проблем банки смогут адаптировать свои бизнес-модели.

Ранее Набиуллина объявила, что главной задачей Центрального банка на 2024 год является возвращение инфляции к показателям около 4%. По ее словам, такая возможность однозначно реальна. Также глава ЦБ подчеркнула, что экономика страны не поспевает за растущим спросом.