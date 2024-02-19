В ЦБ раскрыли, насколько упала доля рубля в расчетах за экспорт в Европу Центробанк: в декабре доля рубля в расчетах за экспорт в Европу составила 49%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Доля рубля в расчетах России за экспорт с европейскими странами в декабре прошлого года снизилась до 49%, следует из данных Центробанка. Предыдущий раз такое снижение фиксировали в июле 2023 года, пишет РБК. В конце года при расчетах за экспорт из стран Европы долларами и евро платили в 41,5% случаев.

Из данных ЦБ следует, что в целом доля российской валюты в ходе расчетов за экспорт в декабре составила 36,1%, доля доллара и евро — 26,7%. Что касается дружественных стран, то этот показатель зафиксирован на уровне 37,2%.

Ранее в Евросоюзе заявили, что главными покупателями сжиженного природного газа из России по итогам 2023 года стали Испания и Бельгия, на которые пришлось почти три четверти всех поставок в ЕС. Замыкают тройку лидеров Нидерланды.

Также агентство Eurostat сообщало, что в 2023 году страны Евросоюза закупили российскую нефть и газ на общую сумму €30 млрд, несмотря на введенные Западом санкции. В то же время за прошедший период произошло сокращение товарооборота между Россией и Евросоюзом. Согласно статистике, оборот взаимной торговли сократился в 2,8 раза по сравнению с 2021 годом.

На первом в 2024 году заседании совета директоров Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 16%. Таким образом регулятор прервал полугодовой цикл повышения ставки.