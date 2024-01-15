В ЦБ просят увеличить лимиты на льготную ипотеку ЦБ просит расширить льготную ипотеку для отказавшихся от комиссии банков

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Центробанк предложил АО ДОМ.РФ для выравнивания ситуации на рынке жилья рассмотреть вопрос о расширении лимита на выдачу льготных ипотечных кредитов для тех банков, которые не вводят комиссии, передает ТАСС.

ЦБ также предложил оператору программы АО ДОМ.РФ для выравнивания ситуации рассмотреть вопрос о расширении лимита на выдачу льготных ипотечных кредитов для тех банков, которые не вводят комиссии, — заявили в пресс-службе регулятора.

Также сегодня стало известно, что банк ДОМ.РФ в 2023 году оформил 47,5 тыс. ипотечных кредитов, что почти в полтора раза больше, чем годом ранее, передает «Интерфакс».

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина говорила, что массовая, безадресная льготная ипотека «закончит свое действие в июле, но адресная, в том числе семейная, останется». В декабре правительство РФ повысило с 20% до 30% первый взнос по льготной ипотеке на новостройки (выдается под 8% годовых). Помимо этого, власти уравняли максимальный размер кредита для всех регионов — теперь он составляет 6 млн рублей для всей территории страны (ранее в Москве, Санкт-Петербурге, Подмосковье и Ленобласти можно было взять кредит на сумму до 12 млн рублей).