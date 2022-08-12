В ЦБ спрогнозировали сильное снижение инфляции к 2024 году В ЦБ прогнозируют, что годовая инфляция в России вернется к 4% в 2024 году

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Центральный банк Российской Федерации

Годовая инфляция в РФ вернется к 4% в 2024 году и останется на целевом уровне в дальнейшем, сообщается в прогнозе ЦБ на официальном сайте. Отмечается, что уровень инфляции в текущем году будет составлять 12%-15%.

Под влиянием денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 12,0–15,0% в 2022 году, снизится до 5,0–7,0% в 2023 году, вернется к 4% в 2024 году и в дальнейшем будет находиться вблизи цели. Возвращение годовой инфляции к цели будет постепенным, в том числе из-за неизбежной подстройки относительных цен по широкому кругу товаров и услуг в процессе структурной перестройки российской экономики, — указано в прогнозе.

22 июля, Банк России снизил ключевую ставку сразу на полтора процентных пункта, до уровня 8% годовых. Регулятор объяснил это решение тем, что темпы прироста потребительских цен остаются низкими, что замедляет годовую инфляцию, а инфляционные ожидания людей и бизнеса заметно уменьшились, достигнув уровней весны 2021 года.

Ранее стало известно, что профицит текущего счета платежного баланса Банка России за январь — июль 2022 года достиг $166,6 млрд, а торговли товарами и услугами — $192,4 млрд, что в 3,3 и 2,5 раза соответственно больше показателей 2021 года, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные Банка России. По мнению экспертов, профицит мог быть вызван ростом отгрузки нефти и новым спадом импорта.