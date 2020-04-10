В ЦБ предсказали рост числа проблемных кредитов из-за пандемии

https://static.news.ru/photo/5383f7de-7b36-11ea-98cc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России может возрасти количество проблемных кредитов в связи с ограничениями из-за коронавируса, однако ситуацию могут смягчить кредитные каникулы. Такого мнения придерживаются в ЦБ РФ.

Мы, действительно, ожидаем некоторого ухудшения качества обслуживания кредитов и компаниями, и гражданами, особенно теми, кто работает в наиболее пострадавших отраслях, — цитирует «Интерфакс» главу Банка России Эльвиру Набиуллину.

Она отметила, что спрогнозировать долю проблемных кредитов сложно. Это будет зависеть от срока ограничительных мер, эффективности мер поддержки и того, насколько быстро предприятия будут восстанавливаться после кризиса.

По словам Набиуллиной, отсрочки и кредитные каникулы могут облегчить прохождение этой ситуации, поскольку позволят заёмщикам быстрее вернуться к нормальной жизни.

Ранее NEWS.ru писал, что кабмин утвердил повышение размера кредитов, по которым могут предоставить «каникулы». Суммы займов составят от 2 до 4,5 млн рублей.