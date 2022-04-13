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Экономика

В ЦБ предложили временный способ расчёта стоимости ремонта по ОСАГО

В ЦБ предложили рассчитывать ремонт по ОСАГО с учётом цен аналогов оригинальных запчастей
13:54, 13 апреля 2022
В ЦБ предложили временный способ расчёта стоимости ремонта по ОСАГО Банк России Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В Банке России предлагают рассчитывать стоимость ремонта автомобиля по ОСАГО с учётом цен на аналоги оригинальных запчастей. Это временная мера, вызванная высокой неопределённостью цен оригинальных комплектующих и проблемами с их доступностью, сообщается на сайте регулятора.

Таким способом выплата по ОСАГО будет рассчитываться в отношении транспортных средств производителей из недружественных России стран. Для автопроизводителей из государств, не вводивших санкций против РФ, стоимость ремонта по-прежнему будет рассчитываться с учётом цен оригинальных запчастей. При отсутствии их на рынке будут учитываться цены на аналоги.

Использование цен аналогов даст возможность пострадавшему в аварии получить деньги и отремонтировать машину пусть не оригинальными, но новыми деталями, — отметили в ЦБ.

Ранее сообщалось, что регулятор выступил против применения бывших в употреблении запчастей при ремонте по ОСАГО. В ЦБ считают, что обеспечить качественный ремонт в таких случаях будет невозможно, а использование ненадёжных деталей может привести к трагедиям на дорогах.

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