В ЦБ предложили временный способ расчёта стоимости ремонта по ОСАГО

В Банке России предлагают рассчитывать стоимость ремонта автомобиля по ОСАГО с учётом цен на аналоги оригинальных запчастей. Это временная мера, вызванная высокой неопределённостью цен оригинальных комплектующих и проблемами с их доступностью, сообщается на сайте регулятора.

Таким способом выплата по ОСАГО будет рассчитываться в отношении транспортных средств производителей из недружественных России стран. Для автопроизводителей из государств, не вводивших санкций против РФ, стоимость ремонта по-прежнему будет рассчитываться с учётом цен оригинальных запчастей. При отсутствии их на рынке будут учитываться цены на аналоги.

Использование цен аналогов даст возможность пострадавшему в аварии получить деньги и отремонтировать машину пусть не оригинальными, но новыми деталями, — отметили в ЦБ.

Ранее сообщалось, что регулятор выступил против применения бывших в употреблении запчастей при ремонте по ОСАГО. В ЦБ считают, что обеспечить качественный ремонт в таких случаях будет невозможно, а использование ненадёжных деталей может привести к трагедиям на дорогах.