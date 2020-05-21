В ЦБ подтвердили возможность дальнейшего снижения ключевой ставки

https://static.news.ru/photo/6bd2999e-9b52-11ea-a02f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Банк России в условиях экономического кризиса на фоне эпидемии коронавируса видит запас для дальнейшего снижения своей ключевой ставки. Об этом заявил первый зампред регулятора Сергей Швецов.

Он оценил текущую ситуацию как нетипичную, когда видны «и шок спроса, и шок предложения».

Со стороны предложения часть производств остановилась в силу административных ограничений или в силу того, что поставщики неспособны выполнить свои обязательства по комплектующим. Тем не менее шок спроса оказался гораздо выше, и это позволило Банку России <...> не поднять процентную ставку, наоборот, начать её снижение, — цитирует ПРАЙМ выступление Швецова в рамках Финансового онлайн-форума Российского союза промышленников и предпринимателей.

В целом, по его словам, переход к мягкой денежно-кредитной политике является особенностью, которая характеризует усилия Центробанка за последние годы. Страна реагирует на кризис не ростом цен, а достаточно эффективным их сдерживанием. Это позволяет осуществлять общая политика правительства и Банка России, направленная на обеспечение макроэкономической стабильности.

Ранее, как писал NEWS.ru, о потенциале дальнейшего снижения ключевой ставки для поддержки экономики России заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.