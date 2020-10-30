В ЦБ ожидают восстановления мирового ВВП в 2022 году

https://static.news.ru/photo/63dfc8f8-1ab7-11eb-bd8d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мировой ВВП сможет восстановиться до докризисного уровня уже в 2022 году, считает зампред ЦБ Алексей Заботкин.

Про глобальный ВВП — возвращение к предкризисным уровням не означает возвращение на предыдущий тренд роста. В отсутствие дополнительных значительных ухудшений ситуации в 2021 году мир выйдет к уровням конца 2019-го — начала 2020 года где-то в течение 2022 года. В России мы этого ожидаем в первой половине 2022 года, — сказал он, выступая на форуме «Россия зовёт!».

Главный экономист Generali CEE Holding B.V. Мирослав Сингер согласился с этой идеей, допустив возвращение к докризисным показателям в течение года.

Со своей стороны представитель CFA Allianz Global Investors Стефан Хофрихтер отметил, что пока рано строить прогнозы по восстановлению экономики, так как непонятно, как будет развиваться пандемия коронавируса в ближайшее время.

Ранее NEWS.ru писал, что экономист ОЭСР оценил ущерб мировой экономики от коронавируса до конца 2021 года в $7 трлн.