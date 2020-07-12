В ЦБ описали новую схему мошенничества через рекламу

https://static.news.ru/photo/dfa31d4e-c4c9-11ea-ad3a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мошенники начали использовать безадресную финансовую рекламу, которая направлена не конкретной, а широкой аудитории, не содержит определённой информации о виде заработка или инвестициях, а только призыв наподобие «Зарабатывай с нами!», сообщил глава департамента противодействия недобросовестным практикам Центробанка Валерий Лях.

По его словам, во время пандемии коронавируса мошенники учли, что многие граждане чаще всего находились дома.

Они сделали ставку на то, что Интернет для значительной части активных людей стал ключевым каналом получения информации, в том числе — рекламной, — пояснил он.

При этом, отметил Лях, поставщики псевдофинансовых услуг начали активно публиковать рекламу, в которой финансовые услуги напрямую не предлагаются. Он уточнил, что прежние схемы почти всегда содержали сведения о неких продуктах или услугах, получив которые, можно якобы стать богатым. Теперь мошенники просто играют на желании человека обогатиться, но не уточняют, каким образом.

Но вот что интересно. По нашим оценкам, за время пандемии объём такой рекламы вырос настолько, что сейчас значительно превышает объём традиционной рекламы финансовых услуг, — уточнил глава департамента.

Он добавил, что это касается как легальных, так и нелегальных участников рынка, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, ранее эксперты по информационной безопасности рассказали, как создавать надёжные пароли, а затем не забывать их. По мнению IT-специалистов, пароли должны быть длинными, нельзя использовать один и тот же пароль на всех сервисах и сайтах, а также не стоит забывать о постоянном обновлении паролей — их надо периодически менять. Хранить пароли предпочтительно с помощью специального менеджера паролей или на бумажном листе.