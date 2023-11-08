В ЦБ оценили угрозу новых санкций против МосБиржи Набиуллина: ЦБ готов реагировать на новые санкции против МосБиржи

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Центробанк готов реагировать в случае введения новых санкций в отношении Московской Биржи (MOEX), заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. По ее словам, которые приводит ТАСС, регулятор уже знает, какие меры принимать. Она также добавила, что механизм обмена замороженных активов инвесторов скоро начнет работать.

Московская Биржа имеет разные виды торгов, не только иностранными инструментами, но мы эти риски оцениваем, знаем, какие меры нужно принимать в том или ином случае, — сказала она.

Набиуллина добавила, что в ЦБ постоянно оценивают риски финансовой инфраструктуры с точки зрения санкционного давления. Также в регуляторе моделируют ситуации, чтобы превентивно минимизировать негативные последствия.

27 октября по итогам заседания совета директоров ЦБ РФ объявил о повышении ключевой ставки на два процентных пункта, до 15% годовых. Рубль укрепился на фоне решения ЦБ.

До этого глава ЦБ заявила, что в России вырос интерес граждан к депозитам. По ее словам, происходит это из-за того, что рост ставок позволяет компенсировать издержки от инфляции. При этом потребительское кредитование замедлилось. Продолжает расти высокими темпами ипотека. Годовые темпы достигают 30%. Набиуллина отметила, что здесь сказывается влияние льготных программ, которые нечувствительны к ключевой ставке.