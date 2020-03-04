https://static.news.ru/photo/0171f200-5e14-11ea-984a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Коронавирус почти не влияет на экономику России, заявила первый зампредседателя ЦБ Ксения Юдаева.

По её словам, Банк России имеет необходимые инструменты для минимизации влияние коронавируса на экономику.

Прямое влияние коронавируса на нашу экономику минимальное, — отметила эксперт.

Новый вирус косвенно влияет на российскую экономику через изменение ситуации в других странах. Однако ситуация на финансовом рынке достаточно стабильная, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что впервые за последние 11 лет с момента краха банка Lehman Brothers Федеральная резервная система США собрала экстренное совещание, на котором было решено снизить ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов, до 1-1,25%. Таким образом Федрезерв отреагировал на разрушающие последствия для рынков от эпидемии коронавируса.