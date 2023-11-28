В ЦБ оценили ситуацию с заявлением о подложном банкротстве СПБ Биржи В ЦБ назвали близким к преступлению подложное банкротство СПБ Биржи

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Ситуация с заявлением о банкротстве СПБ Биржи совершенно недопустима и близка к преступлению, заявил руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ РФ Михаил Мамута. По его мнению, которое приводит ТАСС, в ситуации должны разбираться правоохранительные органы и Банк России.

Мы считаем это совершенно недопустимым кейсом. Должны правоохранительные органы поработать и наши коллеги, кто занимается расследованиями случаев, связанных с манипулированием рынком. Если будут обращения, будем их рассматривать и в силу закона отвечать и помогать. <...> Это не злоупотребление правом, это уже близко к преступлению, — сказал представитель ЦБ.

По словам Мамуты, жалоб инвесторов регулятор пока не получал. Однако он не удивится, если они поступят.

27 ноября СМИ со ссылкой на картотеку Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленобласти сообщили, что СПБ Биржа подала заявление на банкротство. Также сообщалось, что после этого ценные бумаги компании на МосБирже потеряли свыше 13%. Позднее Арбитражный суд Москвы рассмотрел вопрос о принятии обращения площадки о собственном банкротстве и вынес определение о возвращении этого заявления. Представители биржи при этом сообщили, что не подавали никаких заявлений.