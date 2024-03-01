В ЦБ оценили необходимость санации QIWI Банка ЦБ: оснований для санации QIWI Банка не обнаружилось

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ЦБ России не видит необходимости в санации QIWI Банка, сообщил первый зампред регулятора Дмитрий Тулин в кулуарах ежегодной встречи, организованной Ассоциацией банков РФ. По его словам, эта процедура проводится, если норматив достаточности капитала опустился ниже 2%. В случае с QIWI Банком абсолютно другая ситуация, передает слова зампреда ТАСС.

Оснований для санации, скорее всего бы, не возникло, потому что мы можем проводить санацию любым способом, в том числе через фонд консолидации банковского сектора, если норматив достаточности капитала опустился ниже 2%. Какая санация? А тут другая проблема. Мы оценили последствия для рынка, убедились в том, что ничего страшного не произойдет, — сообщил Тулин.

Санацией называется комплекс мер по финансовому оздоровлению предприятия. Процедура запускается, чтобы уберечь кредитно-денежную организацию от банкротства.

Ранее стало известно, что сотрудники Федеральной службы безопасности организовали проверку в отношении QIWI Банка на предмет незаконного вывода денег за границу. Одной из причин доследственных мероприятий стало увеличение числа телефонных и IT-махинаций, следы которых, в том числе, ведут на территорию Украины.