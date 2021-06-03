В ЦБ оценили эффект от регулирования цен на продукты

https://static.news.ru/photo/a15ab9ea-c453-11eb-abdf-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что эффект от административного регулирования цен на продовольствие весьма ограничен, пишет РИА Новости.

По данным регулятора, его влияние на инфляцию составляет менее одного процентного пункта. В ЦБ считают , что скачка цен по окончании действия мер не произойдёт.

Хотя его оценить очень тяжело, потому что есть не только прямые, но и косвенные эффекты. Не думаем, что завершение соглашений приведёт к какому-то серьёзному изменению траектории инфляции, — отметила Набиуллина.

В декабре 2020 года правительством РФ был объявлен комплекс мер, связанных с ростом цен на продукты питания. В числе прочего были заключены соглашения о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло от отечественных производителей. Срок действия соглашений изначально истекал 1 апреля 2021 года, однако затем их решили продлить: до 1 июня для сахара и до 1 октября 2021 года для масла.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что российское правительство не собирается продлевать данные соглашения. Аналогичное мнение высказал министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев.