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В ЦБ обеспокоились низкой банковской конкуренцией

16:29, 28 июля 2021
В ЦБ обеспокоились низкой банковской конкуренцией Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Российский банковский сектор отличает низкий уровень конкуренции. К такому выводу пришли аналитики Центробанка в докладе об «Основных направлениях развития финансового рынка РФ на 2022 год и период 2023 и 2024 годов».

Отмечается, что 9 из 15 сегментов отечественного рынка оказались в низкой конкурентной зоне. Банковский же сектор практически полностью остался в так называемой «красной» области риска.

Так, на рынке кредитования доля лидера за последние два года выросла с 37,2 до 47,3%. Доля же крупнейших пяти банков страны за это время увеличилась с 67,5 до 75,7%. Эксперты не увидели дальнейших предпосылок для улучшения показателей конкуренции в обозримом будущем.

Самая негативная картина с конкуренцией сложилась на рынке карточных переводов. В этом секторе доля лидера составила 92,2%, ранее же этот показатель был на уровне 94%. В карточных платежах лидирующий банк страны покрывает 71,2% всего отечественного рынка.

По мнению экспертов, схожая ситуация наблюдается и в секторе предоставления услуг физическим лицам. К такому раскладу привели ряд преимуществ рыночного и нерыночного характера пяти крупнейших банков страны. Высокому уровню конкуренции в этой области не способствует узнаваемость их брендов, развитие дистанционных каналов обслуживания, а также значительная клиентская база.

Ранее сообщалось, что российские банки закрыли первое полугодие рекордной прибылью. Показатели чистой доходности составили за первые шесть месяцев текущего года 1,2 трлн рублей.

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