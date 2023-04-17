В ЦБ не исключили «тюнинг» валютных ограничений Набиуллина: ЦБ не планирует вводить дополнительные послабления по валютным ограничениям

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Банк России не планирует вводить дополнительные послабления в рамках валютных ограничений, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина в ходе встречи с фракцией «Новые люди» в Госдуме. По ее словам, которые приводит ТАСС, некоторые поправки тем не менее все же возможны.

Мы ослабление проводили, сейчас никаких дополнительных больших мер здесь не предполагается в валютных ограничениях. Может быть, какой-то тюнинг, некоторые поправки. Но в целом мы считаем, что эта система более-менее стабилизировалась, — заявила глава ЦБ.

Набиуллина добавила, что российский Центробанк работает над реализацией дистанционного оформления карт «Мир» для иностранных граждан и что регулятор допускает использование криптовалюты во внешних расчетах в виде эксперимента.

В начале марта ЦБ решил продлить действие ограничений на снятие наличной валюты еще на полгода, до 9 сентября. Данные лимиты были введены ЦБ год назад. Россияне могут снять доллары и евро, поступившие на банковский счет до 9 марта 2022 года, в размере, не превышающем эквивалент $10 тысяч.

Ранее Набиуллина заявила, что введение очередных санкций западных стран в отношении российских банков уже не воспринимается как шоковое событие и не создает системных рисков. Глава регулятора подчеркнула, что кредитные организации не только не исчерпали запасы прошлых лет, но и смогли адаптировать бизнес-модели к новым реалиям.