В ЦБ рассказали о третьем этапе тестирования цифрового рубля

Вслед за вторым этапом тестирования цифрового рубля, который намечен на осень этого года, стартует третий, в ходе которого ЦБ планирует сделать операции с цифровым рублём доступными в режиме офлайн, что особенно востребовано в регионах с неустойчивой связью. Также на третьем этапе планируется провести операции по открытию кошельков для нерезидентов, сообщила в интервью «Известиям» первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова.

Мы предполагаем сделать операции с цифровым рублём в режиме офлайн, то есть там, где нет Интернета. Это особенно востребовано в регионах, где действительно неустойчивая связь и где людям нужно обеспечить такой же уровень доступности, как и в регионах с хорошей связью, — сказала Скоробогатова.

Ранее сообщалось, что осенью нынешнего года Центробанк начнёт второй этап тестирования, который предполагает тестирование операций по оплате товаров и услуг, а также государственных платежей. Также ЦБ планирует протестировать взаимодействие с федеральным казначейством и реализовать смарт-контракт.

До этого Банк России и участники рынка приступили к тестированию платформы цифрового рубля и успешно провели первые переводы в цифровых рублях между гражданами. Клиенты открыли цифровые кошельки через мобильное приложение, обменяли безналичные рубли со своих счетов на цифровые и провели переводы между собой.