В ЦБ назвали решающий фактор в ослаблении рубля Зампред ЦБ Заботкин: рубль ослабел из-за динамики импорта и экспорта

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Решающим фактором, который привел к ослаблению рубля, является динамика импорта и экспорта, заявил зампред Центробанка Алексей Заботкин. По его словам, регулятор не видит рисков финансовой стабильности из-за ситуации с курсом национальной валюты, передает РИА Новости.

Мы по-прежнему считаем, что решающим фактором является то, что происходит с экспортом и импортом товаров и услуг, — заявил Заботкин.

Также зампред подчеркнул, что по мнению ЦБ, теория о связанности динамики курса рубля со значительными капитальными операциями не обоснована.

Если бы возрастал отток капитала, то это должно было бы проявиться в увеличении абсолютной величины сальдо финансового счета и увеличения сальдо текущего счета, — резюмировал он.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков ранее заявил, что американский доллар достиг отметки в 97 рублей из-за летнего сезона. По его словам, летом многие россияне уезжают за границу, в том числе в страны Еврозоны и США, из-за чего в стране растет спрос на валюту. Он уверен, что осенью курс рубля начнет постепенно восстанавливаться.

Также сообщалось, что снижение курса рубля на валютном рынке является следствием политики, направленной на устранение бюджетного дефицита. Только за первый квартал текущего года этот показатель составил 2,2 трлн рублей.