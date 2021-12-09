В ЦБ назвали оптимальный способ борьбы с инфляцией

Лучшим средством для стабилизации роста цен является адресная материальная помощь малоимущим, считают аналитики Центробанка. Корректировка цен в магазинах создаёт дисбаланс на рынке и может негативно отразиться на работе регулируемых отраслей и экономики в целом, указано в аналитической записке «Регулирование цен: когда нужно остановиться?», опубликованной на сайте ЦБ.

Правительство РФ с конца 2020 года приняло ряд мер по регулированию внутренних цен на отдельных товарных рынках. Практика показала, что принятые меры позволили снизить чувствительность изменения внутренних цен к динамике мировых цен. В целом государственное регулирование цен на отдельных рынках, как правило, позволяет стабилизировать динамику цен, но только на краткосрочном горизонте, — говорится в аналитическом материале.

Кроме того, искусственное сдерживание цен не поможет избежать их роста в мировом масштабе в долгосрочной перспективе. Так, заморозка цен и введение экспортных пошлин снизят стимулирование производства товаров, цены на которые регулируются, и впоследствии затормозят развитие отраслей. Прямое регулирование также грозит возникновением дефицита и расширением теневой экономики — издержки государства на борьбу с ней, соответственно, тоже увеличатся.

Поэтому, по мнению аналитиков, с социальной и экономической точки зрения более предпочтительной альтернативой регулированию цен может быть оказание адресной материальной помощи наименее обеспеченным слоям населения.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина допустила небольшое превышение инфляции по итогам 2021 года, нежели говорилось ранее в прогнозе регулятора. Это связано с сильной волатильностью в конце года. Сейчас прогноз Банка России по инфляции составляет 7,4–7,9%.