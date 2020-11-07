В ЦБ и Минфине одобрили проект об условиях отказа в кредитных каникулах

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Центробанк РФ и Минфин поддержали законопроект, который обязывает банки обосновывать отказ в предоставлении кредитных каникул.

Банк России последовательно выступает за максимально полное информирование потребителя при получении или отказе от финансовой услуги, — пояснил представитель регулятора РБК.

Документ внесён на рассмотрение Госдумы в начале октября. Его автором является депутат Наталья Костенко. В проекте отмечается, что банки должны письменно обосновывать клиенту причины отказа в удовлетворении заявки по каникулам. Заёмщик впоследствии сможет использовать этот документ при обращении в суд.

Предполагается, что законопроект может быть принят нижней палатой парламента в ходе весенней сессии.

Ранее NEWS.ru писал, что количество просроченных кредитов в России в период с июля 2019 года по сентябрь 2020-го снизилось на 2,6%. Глав ВТБ Андрей Костин отметил, что 90% заёмщиков, которым были предоставлены кредитные каникулы, после их окончания периода способны дальше выплачивать кредиты.