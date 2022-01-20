В ЦБ анонсировали поправки в связи с предложениями по криптовалютам

Директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова рассказала, что поправки в связи с предложениями регулятора по криптовалютам будут готовы в ближайшие месяцы, передаёт «Прайм». Она отметила, что предлагается запретить майнить и расплачиваться криптовалютой в РФ. Однако допускается владение ею и использование за рубежом. Ранее Банк России предложил запретить любые операции с криптовалютой в стране.

Конкретные меры необходимо обсуждать, и мы продолжим их обсуждения с ведомствами, с рынком. Что касается сроков и изменений, то, естественно, потребуются изменения в федеральном законодательстве. Предложения по этим изменениям находятся на стадии проработки и в ближайшие месяцы будут готовы, — сказала Данилова в ходе пресс-конференции.

Она добавила, что законодательных ограничений для россиян на инвестиции и владение криптовалютами не планируется, они смогут это делать в иностранных юрисдикциях. По её словам, ограничения затронут сферы использования российской финансовой инфраструктуры.

Говоря об ответственности для резидентов РФ за использование криптовалют для платежей, Данилова сообщила, что это могут быть штрафы, но этот вопрос ещё будет обсуждаться.

При этом, в выявлении майнеров будут участвовать правоохранительные органы, заметила Данилова. Отслеживать их будут по энергопотреблению.

Ранее ЦБ выступил с предложением запретить криптовалюту и майнинг на территории России, включая любые операции с криптовалютами. Также предлагается запретить банкам вкладывать деньги в криптовалюты, блокировать операции по продаже и покупке криптовалюты за реальные деньги и ввести ответственность за покупки в криптовалюте.