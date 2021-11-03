В бундестаге усомнились в запуске «Северного потока — 2» до Нового года

Процесс сертификации газопровода «Северный поток — 2» может затянуться и не будет завершён до окончания 2021 года. Этому есть две причины, заявили депутаты бундестага в беседе с «Известиями».

Глава энергетического комитета немецкого парламента Клаус Эрнст назвал «важным и правильным мнением» вывод Министерства экономики ФРГ о том, что газопровод не угрожает безопасности поставок в Германию и ЕС.

Однако я не уверен, что Германия начнёт получать газ через газопровод до конца этого года. На это есть две причины. Федеральное сетевое агентство ФРГ должно до января 2022 года изучить сертификацию трубопровода. После этого у Еврокомиссии есть ещё четыре месяца, чтобы дать свой вердикт, — пояснил Эрнст.

Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Ян Нольте допустил, что сертификация «Северного потока — 2» может продлиться до Нового года.

Кроме того, проверка Еврокомиссии, которая последует дальше, ещё более проблематична. Поскольку у «Северного потока — 2», к сожалению, много политических противников, все эти месяцы могут быть потрачены впустую. Потребителям в Европе, страдающим от высоких цен на газ, будет сложно с этим справиться, — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что ввод в эксплуатацию «Северного потока — 2» может затянуться до 8 мая 2022 года. До этой даты немецкие регуляторы и власти Евросоюза будут решать, выдать ли разрешение на использование газопровода, сообщил Bloomberg. В агентстве подчеркнули, что на скорость принятия решений повлияет энергетическая ситуация в Европе, которая может усугубиться в ближайшее время.