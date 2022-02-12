В бундестаге требование США остановить «Северный поток — 2» сочли «глупым»

Депутат бундестага от Левой партии Севим Дагделен заявила, что затягивание сертификации трубопровода «Северный поток — 2» не имеет смысла. Требование Вашингтона остановить «Северный поток — 2» в беседе с ТАСС она назвала «глупым».

Затягивать сертификацию «Северного потока — 2» глупо. Пока граждане в Европе опасаются новой войны, американские газовые концерны пребывают в прекрасном настроении, — уверена Дагделен.

По её словам, требования Белого дома свернуть проект можно считать дерзкими, поскольку сами США в это время «повышают объёмы импорта нефти из России». Заявления президента США Джо Байдена о газопроводе, которые порой он делает в ультимативной форме, свидетельствуют об неуважении суверенитета ФРГ.

Байден, вероятно, видит в европейских партнёрах просто страны-сателлиты, которые он хочет использовать в качестве рынка сбыта неэкологичного фрекингового газа, — заключила Дагделен.

Ранее стало известно, что председатель СДПГ Ларс Клингбейл устроил перепалку в Германии из-за «Северного потока — 2». Его оппонентом оказался ведущий Маркус Ланц с телеканала ZDF. Во время дискуссии Ланц потребовал, чтобы немецкий политик публично заявил, что по газопроводу российский газ не потечёт при «нападении» Москвы на Украину. На это глава СДПГ заметил, что было бы глупо заранее предупреждать президента РФ Владимира Путина.