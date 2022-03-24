В бундестаге оценили покупку газа за рубли

Депутат немецкого бундестага Клаус Эрнст заявил, что ФРГ способна расплачиваться за поставки газа из России в рублях. Однако при таком способе оплаты поставок Берлину придётся нарушить санкции Евросоюза, отметил он в интервью РБК.

Германии пришлось бы получать рубли от российского Центробанка и тем самым обходить собственные санкции, — пояснил глава комитета по климату и энергетике.

Он добавил, что, если Берлин согласится платить за газ в рублях, это станет нарушением соглашения о поставках. При этом он согласился, что таким же нарушением договора считает замораживание за рубежом активов РФ.

Ранее стало известно, что Берлин в данный момент не может ввести эмбарго на поставку угля, нефти и газа из России, заявил министр экономики Германии Роберт Хабек. Он отметил, что невозможность отказа от сотрудничества с Россией по вопросам энергоресурсов на данном этапе необходимо признать.