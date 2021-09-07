В Британии заявили о нормировании газа с запуском «Северного потока — 2»

Британия может оказаться в зависимости от российских ресурсов газа после запуска газопровода «Северный поток — 2» и столкнуться с проблемой нормирования потребления газа, который всё ещё важен для британской энергетической сферы. Об этом пишет Daily Express.

По мнению автора материала, с приближением зимы Великобритания может оказаться более уязвимой в случае кризиса поставок газа, чем другие страны Западной Европы, так как газ по-прежнему играет ключевую роль в отоплении домов и в промышленности по всей стране. В материале также приводятся слова эксперта Майкла Маккея, раскритиковавшего США за договоренности с Германией по российскому газу. По его мнению, это привело к тому, что НАТО оказалось расколотым на Запад и Восток.

Британские читатели в комментариях отметили, что их страна нуждается в развитии разработок альтернативных источников энергии. Многие отмечают, что в 95% британских домов всё ещё работают газовые котлы, из-за чего ЕС «должен стать заложником коммунистических поставок российского газа».

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что газопровод «Северный поток — 2» будет достроен и начнёт работать через несколько дней. О скором завершении строительства говорил и экс-глава австрийской нефтяной компании OMV Райнер Зеле. При этом он отметил, что ввод в эксплуатацию газопровода не исключает продолжения транзита по территории Украины.