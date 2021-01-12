В Британии «Северный поток — 2» сочли чрезвычайно опасным

https://static.news.ru/photo/15dafa50-54dd-11eb-bc44-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jens Büttner/Global Look Press

Британский парламентарий-консерватор Дэниэл Кочински призвал правительство ввести санкции против газопровода «Северный поток — 2». По его мнению, проект опасен тем, что ведёт «напрямую в Россию» в обход всех газовых и нефтяных сетей, а также проходит через территории стран НАТО.

Он отметил, что королевство больше не сдерживает членство в Евросоюзе, поэтому, по словам депутата, Британия должна следовать за «американскими друзьями» и вводить санкции против любой компании, которая вовлечена в строительство газопровода, так как тот «является реальной проблемой», заявил Кочински на слушаниях в палате общин.

Он чрезвычайно опасен, так как ставит наших партнёров по НАТО под значительное дополнительное давление Москвы, а также делает их уязвимыми перед дополнительным энергетическим шантажом, который россияне успешно использовали в прошлом, — цитирует парламентария РИА Новости.

Кочински подчеркнул, что «США смогли временно приостановить строительство газопровода с помощью санкций против компаний-участниц».

Парламентарий также призвал министра по вопросам международной торговли Элизабет Трасс «ввести санкции против любой компании, участвующей в данном рискованном проекте, во имя будущей безопасности нашего континента».

Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток трубопровода длиной 1220 км — каждая от побережья России через Балтийское море до Германии. Первоначально предполагалось завершить работы к концу 2019 года. Однако голландская компания Allseas, опасаясь санкций США, отозвала из Балтийского моря свои суда-трубопрокладчики. Россия решила завершить реализацию проекта собственными силами. Несмотря на санкции США, строительство «Северного потока — 2» было возобновлено.

22 декабря завершилось строительство сухопутной части газопровода «Северный поток — 2», она готова к вводу. С 15 января 2021 года судно «Фортуна» начнёт работу по укладке «Северного потока — 2» в исключительной экономической зоне Дании, писал NEWS.ru.