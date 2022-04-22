В Британии предрекли гибель экономики ФРГ

Экономическая катастрофа ожидает ФРГ, если в Берлине согласятся на эмбарго на российские энергоносители. Вызванный этим решением экономический кризис, может быть худшим со времён Второй мировой, сообщает британская Financial Times.

Издание отмечает , что эмбарго способно погубить экономику Германии, поскольку после принятия такого решения ВВП страны в 2022–2023 годах грозит сократиться на 6,5%. Это катастрофично для ФРГ, которую уже можно считать «больным человеком» Европы, считают журналисты.

Расходы ФРГ в 2022 году на энергоносители из России вырастут до рекордных значений по сравнению с прошлым годом — почти на €3 млрд для Берлина подорожает нефть, почти на €9 млрд — газ, и за уголь придётся выплатить около €2 млрд.

Ранее стало известно, что по оценке Бундесбанка, немедленный отказ Германии от импорта российского газа может привести к потере 180 млрд евро в ВВП в текущем году. Согласно данным центробанка ФРГ, продолжение конфликта на Украине и введение эмбарго на поставки российских энергоносителей сократит на 5% темп роста ВВП от прогнозируемого в 2022 году.