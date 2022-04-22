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Экономика

В Британии предрекли гибель экономики ФРГ

FT: ФРГ ожидает экономическая катастрофа при отказе от российских нефти и газа
02:47, 23 апреля 2022
В Британии предрекли гибель экономики ФРГ Берлин, Германия Фото: Paul Zinken/dpa/Global Look Press
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Экономическая катастрофа ожидает ФРГ, если в Берлине согласятся на эмбарго на российские энергоносители. Вызванный этим решением экономический кризис, может быть худшим со времён Второй мировой, сообщает британская Financial Times.

Издание отмечает, что эмбарго способно погубить экономику Германии, поскольку после принятия такого решения ВВП страны в 2022–2023 годах грозит сократиться на 6,5%. Это катастрофично для ФРГ, которую уже можно считать «больным человеком» Европы, считают журналисты.

Расходы ФРГ в 2022 году на энергоносители из России вырастут до рекордных значений по сравнению с прошлым годом — почти на €3 млрд для Берлина подорожает нефть, почти на €9 млрд — газ, и за уголь придётся выплатить около €2 млрд.

Ранее стало известно, что по оценке Бундесбанка, немедленный отказ Германии от импорта российского газа может привести к потере 180 млрд евро в ВВП в текущем году. Согласно данным центробанка ФРГ, продолжение конфликта на Украине и введение эмбарго на поставки российских энергоносителей сократит на 5% темп роста ВВП от прогнозируемого в 2022 году.

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