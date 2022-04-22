В Британии предрекли гибель экономики ФРГ

Экономическая катастрофа ожидает ФРГ, если в Берлине согласятся на эмбарго на российские энергоносители. Вызванный этим решением экономический кризис, может быть худшим со времён Второй мировой, сообщает британская Financial Times.
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Расходы ФРГ в 2022 году на энергоносители из России вырастут до рекордных значений по сравнению с прошлым годом — почти на €3 млрд для Берлина подорожает нефть, почти на €9 млрд — газ, и за уголь придётся выплатить около €2 млрд.
Ранее стало известно, что по оценке Бундесбанка, немедленный отказ Германии от импорта российского газа может привести к потере 180 млрд евро в ВВП в текущем году. Согласно данным центробанка ФРГ, продолжение конфликта на Украине и введение эмбарго на поставки российских энергоносителей сократит на 5% темп роста ВВП от прогнозируемого в 2022 году.