Великобритания «оказалась во власти» президента РФ Владимира Путина после того, как её правительство предпочло импорт газа из-за рубежа развитию добычи энергоносителей на своей территории. Теперь, находясь в лидерах Европы по потреблению газа, Британия остро ощущает проблему его дефицита, сообщает газета Daily Mail.

Издание отмечает , что за последние 20 лет значительно сокращена добыча газа на богатых месторождениях в Северном и Ирландском морях.

Мы не используем огромные запасы сланцевого газа, которые находятся на территории нашей страны, хотя благодаря этим ресурсам Америка недавно снова обрела «энергетическую независимость». Вместо этого Британия всё больше усиливает свою энергетическую уязвимость, используя систему поставок «точно в срок» как по трубопроводам, так и по морю, — подчеркнули в Daily Mail.

Газета напомнила о закрытии в 2017 году газового хранилища на побережье в Йоркшире, связанного с месторождением Раф. Данное решение властей в издании назвали проявлением крайнего безрассудства.

Прошло четыре года, практика показала, что это было катастрофическое решение, из-за которого мы оказались во власти Путина, — подчёркивается в публикации.

Ранее стало известно, что Россия направила Европе «ужасающее послание», считает обозреватель британского таблоида Daily Express. Речь идёт о словах члена Совета Федерации Владимира Джабарова, пригрозившего ЕС «замерзанием», если трубопровод «Северный поток — 2» не будет запущен в этом году.