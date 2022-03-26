В Британии 67% населения заявили о трудностях с оплатой счетов за свет

Более двух третей населения Великобритании испытывают трудности с оплатой счетов за электроэнергию и тепло. Это показали результаты опроса, опубликованные в Sunday Express.
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Также министр пообещал отменить НДС на энергосберегающие материалы на пять лет, включая солнечные панели и тепловые наносы.
Несмотря на оглашённые меры, 67% британцев заявили, что у них всё равно возникнут проблемы при оплате счетов за отопление и электроэнергию. Недостаточными сочли меры 63% респондентов.
Растущая стоимость жизни беспокоит 58% британцев, а для 31% поводом для беспокойства стала ситуация на Украине. Изменение климата волнует 7% опрошенных. Коронавирус — 3%.
Ранее сообщалось, что энергетический кризис в Великобритании набирает новые обороты в связи с ограничениями поставок гранулированного древесного топлива из России. РФ являлась одним из крупнейших поставщиков данного вида биологического горючего.