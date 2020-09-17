В ближайшие три года РФ потратит на оборону 9,5 трлн рублей

https://static.news.ru/photo/16aef65a-f8ff-11ea-b30a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На национальную оборону в 2021-2023 годах Россия выделит 9,5 трлн рублей: более 3,1 трлн рублей в 2021 году, более 3,2 трлн рублей в 2022 году и более 3,2 трлн рублей в 2023 году.

Об этом говорится в пояснительной записке к проекту бюджета на указанный период. Согласно документу, предусмотренные на оборону расходы уменьшены примерно на 119,38 млрд рублей в 2021 году и на 87,39 млрд рублей в 2022 году по сравнению с утверждёнными ранее объёмами.

Бюджетные ассигнования по разделу «Национальная оборона» в 2021 году составят 3,113 трлн. рублей, в 2022 году — 3,231 трлн. рублей и в 2023 году — 3,257 трлн. рублей, — говорится в записке.

Причиной изменений суммы расходов на нацоборону послужило увеличение бюджетных ассигнований на текущее содержание Вооруженных сил России и уточнение среднегодового курса доллара США, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в 2021 году из федерального бюджета российские государственные СМИ получат 102,8 млрд рублей. Данная информация входит в текст законопроекта «О федеральном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», который подготовило Министерство финансов.