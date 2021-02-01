В Берлине заявили о неизменности позиции по «Северному потоку — 2»

https://static.news.ru/photo/460c4fea-649a-11eb-96e5-96000091f725_660.jpg Фото: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/ZB/Global Look Press

Позиция Берлина в отношении строительства газопровода «Северный поток — 2» остаётся неизменной. Об этом заявил представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер.

Представители отдельных стран Европейского союза ранее намеревались поднять вопрос о «Северном потоке −2» в рамках дискуссии о новых антироссийских санкциях, отметил дипломат.

Одновременно вам известна позиция немецкого правительства на этот счет, в которой <...> ничего не поменялось, — цитирует РИА Новости Бургера.

Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода длиной 1220 километров каждая от побережья России через Балтийское море до Германии. Его общая мощность составит 55 млрд кубометров газа в год. Против этого проекта активно выступают США, которые хотят продавать в Европе свой сжиженный газ. Первоначально предполагалось завершить работы к концу 2019 года. Однако из-за санкций работы были временно приостановлены.

Несмотря на то что в 2020 году США всё настойчивее стремились заставить власти Германии переписать свою энергетическую политику и отказаться от сотрудничества с Россией, канцлер ФРГ Ангела Меркель заявляла, что отношение властей Германии к проекту «Северный поток — 2» остаётся прежним независимо от внешнеполитических обстоятельств, писал NEWS.ru.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что при необходимости Россия может обратиться в суд для защиты своих интересов при реализации проекта «Северный поток — 2», однако в вопросе строительства газопровода больший вес имеют не столько судебные решения, сколько позиции отдельных стран.