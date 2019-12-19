https://static.news.ru/photo/c5cc367c-228e-11ea-bdf6-fa163e074e61_660.jpg Фото: bmwi.de

Стол для подписания документов по итогам газовых переговоров между Россией и Украиной подготовили в здании министерства экономики и энергетики Германии в Берлине.

Об этом сообщает РИА Новости. На столе присутствуют две ручки и флаги России, Украины и Еврокомиссии. Также готовы места для официальных заявлений от спикеров. Судя по этим признакам, кроме министров энергетики РФ и Украины и вице-президента ЕК, перед журналистами может выступить глава экономического и энергетического ведомства ФРГ Петер Альтмайер.

К настоящему времени делегации Москвы и Киева общаются уже более шести часов. До того стороны по отдельности провели встречи с Альтмайером.

Среди представителей России на переговорах присутствуют глава «Газпрома» Алексей Миллер и министр энергетики Александр Новак. Украину представляют глава энергетического ведомства Алексей Оржель, исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко и глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон.

Как передавал NEWS.ru, в ходе ежегодной большой пресс-конференции президент России Владимир Путин назвал заключение соглашения по газу с Киевом «чувствительной темой» для Москвы.