Стол для подписания документов по итогам газовых переговоров между Россией и Украиной подготовили в здании министерства экономики и энергетики Германии в Берлине.
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К настоящему времени делегации Москвы и Киева общаются уже более шести часов. До того стороны по отдельности провели встречи с Альтмайером.
Среди представителей России на переговорах присутствуют глава «Газпрома» Алексей Миллер и министр энергетики Александр Новак. Украину представляют глава энергетического ведомства Алексей Оржель, исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко и глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон.
Как передавал NEWS.ru, в ходе ежегодной большой пресс-конференции президент России Владимир Путин назвал заключение соглашения по газу с Киевом «чувствительной темой» для Москвы.
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