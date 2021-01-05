В Берлине настаивают на экономическом характере проекта СП-2

https://static.news.ru/photo/8d3498ec-502b-11eb-8668-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/ZB/Global Look Press

Власти Германии по-прежнему считают, что «Северный поток — 2» — это исключительно экономический проект и экстерриториальные санкции США в отношении него недопустимы, заявила на брифинге заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер.

«Северный поток — 2» — экономический проект, — заявила она, подчеркнув, что Берлин не менял своей позиции по этому вопросу, пишет ТАСС.

Также она добавила, что власти Германии по-прежнему считают любые санкции США в отношении проекта нарушением международного права.

Проект «Северный поток — 2» должен связать РФ и Германию двумя нитками газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год, проходящими через Балтийское море. США активно выступают против этого проекта, поскольку стремятся продвигать в Европе свой сжиженный газ. Ряд европейских стран также высказываются против «Северного потока — 2», однако канцлер ФРГ Ангела Меркель придерживается твёрдой позиции на этот счёт.

Как писал NEWS.ru, один из европейских партнёров «Северного потока — 2» немецкий концерн Uniper уверен, что строительство газопровода будет завершено. Подобное мнение выразил и вице-премьер России Александр Новак. По его словам, магистраль находится в высокой степени готовности, проект реализуют, так как в нём заинтересована Европа.

В свою очередь депутат бундестага Вальдемар Гердт утверждал, что возможный отказ от газопровода «Северный поток — 2» станет «самоубийством» для Германии в условиях постепенного закрытия на территории страны АЭС.

С 1 января вступили в силу санкции США в отношении российских газовых проектов «Турецкий поток» и «Северный поток — 2». В Вашингтоне полагают, что подобные проекты в значительной степени усилят влияние РФ в регионе и поставят страны ЕС в зависимость от российского газа.