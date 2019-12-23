https://static.news.ru/photo/e1422dd8-25b5-11ea-b1b6-fa163e074e61_660.jpg Майкл Калви Фото: Игорь Иванко/АГН «Москва»

В пресс-службе инвестиционного фонда Baring Vostok считают, что расследование уголовного дела о растрате средств банка «Восточный» в отношении основателя компании Майкла Калви и других фигурантов закончилось «ничем».

Следствие, длившееся более 10 месяцев, закончилось ничем, и мы требуем немедленного освобождения из-под стражи наших невиновных коллег, — заявили в фонде.

В компании отметили, что это дело «отбрасывает тень на все российское правосудие и отравляет инвестиционный климат страны».

Фонд Baring Vostok основал американский инвестор Майкл Калви. Он потерял контроль над банком «Восточный» после того, как Evison, кипрская структура фонда, исполнила опцион о передаче 9,99% акций в пользу компании Артёма Аветисяна «Финвижн». Решением Амурского арбитража компания Аветисяна получила на счёт 80,2 млрд акций. За это она перечислила 750 млн рублей.

Как писал NEWS.ru, обвинение, предъявленное основателю фонда Baring Vostok Майклу Калви, переквалифицировано с мошенничества на растрату 2,5 млрд рублей.