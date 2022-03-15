В банке UniCredit допустили уход из России

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Рыболовы Мурманской области попросили уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей Бориса Титова посодействовать отрасли. Омбудсмен обратился к вице-премьеру правительства Виктории Абрамченко с предложением приостановить второй этап распределения инвестиционных квот на вылов рыбы в Мурманской области, стало известно из пресс-релиза.

Итоги первого этапа программы инвестиционных квот показали, что темпы строительства рыболовных судов отстают от заявленных, — написал в обращении Титов. Он напомнил, что ещё до введения массовых внешнеэкономических ограничений это...