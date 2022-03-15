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В банке UniCredit допустили уход из России

Банк UniCredit рассматривает прекращение деятельности в РФ из-за возросших рисков
15:59, 15 марта 2022
В банке UniCredit допустили уход из России Фото: Alberto Cattaneo/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Крупнейший банк Италии UniCredit рассматривает возможность ухода с российского рынка, поскольку риски возросли. Об этом заявил главный исполнительный директор кредитной организации Андреа Орчел на конференции, организованной инвестиционным банком Morgan Stanley, сообщает РБК со ссылкой на Bloomberg. Он подчеркнул, что в российских офисах компании работает более 4 тысяч человек, которые обслуживают свыше 1,5 тысячи корпоративных клиентов и такое решение не может быть необдуманным.

Еще рано говорить о решении, но вскоре мы сообщим более подробно. Очевидно, нам нужно серьезно подумать о всех последствиях и сопутствующих сложностях при отделении от страны целого банка, - сказал Орчел.

При этом топ-менеджер добавил, что банк прекращает инвестиционную деятельность в России.

Накануне Reuters заявил, что австрийский Райффайзенбанк планирует покинуть рынок РФ. Позже материал на портале стал недоступен. Пресс-служба кредитной организации опровергла NEWS.ru сообщение информагентства о возможном уходе из России. Представители компании добавили, что готовы обеспечивать бесперебойную доступность финансовых сервисов для клиентов в РФ.

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