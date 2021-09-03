В банках заявили о грядущем повышении ключевой ставки

Крупнейшие банки ожидают дальнейшего повышения ключевой ставки на заседании ЦБ 10 сентября. Как пишут «Известия» со ссылкой на опрос представителей банков, она будет поднята на 0,5% и составит 7%. К концу года рост цен стабилизируется в диапазоне 6,3–6,5%, а ключевая ставка составит 7–7,25%. Вслед за этим проценты по вкладам подорожают до 6,5%, по ипотеке — до 9,5%.

Эксперты отмечают , что на повышение ключевой ставки Банк России может пойти под давлением роста потребительских цен и повышенной инфляции, на которую влияют разовые выплаты пенсионерам и военным объёмом почти 500 млрд рублей, а также ожидаемое увеличение бюджетных расходов на инфраструктурные проекты. Повышение показателя до 7% позволит стабилизировать инфляционные ожидания и взять паузу в ужесточении денежной политики.

Вслед за повышением ключевой ставки вырастут и ставки по депозитам (до 6,5%), также до 9,5% вырастут ставки по ипотеке, по автокредитованию — до 14,5%, по потребительскому кредитованию— от 14,5 до 22%. Это будет способствовать сберегательной модели поведения россиян, снижая давление инфляции.

Ранее эксперты сообщили, что ключевая ставка может снизиться в начале 2022 года, а к июню того же года этот показатель может составить 6%. Сделать такой вывод позволяют июльские данные об увеличении потребительской стоимости. По их данным, цены показывают падение инфляционного давления: в июле годовая инфляция уменьшилась на 0,04%, до 6,46%, и не исключено, что в этом году показатель инфляции уже преодолел пиковые значения.