В Баку считают, что с 1 мая добыча нефти сократится на 20 млн баррелей

https://static.news.ru/photo/0f4f8772-7d70-11ea-8c94-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aziz Karimov/Global Look Press

Достижение соглашения в рамках ОПЕК + приведёт к сокращению добычи нефти с 1 мая на 20 млн баррелей в сутки. Об этом заявили в Министерстве энергетики Азербайджана.

Соглашение не ограничивается решением о сокращении добычи странами ОПЕК+ в мае-июне на 9,7 млн баррелей в сутки, — цитирует ТАСС сообщение Минэнерго.

В ведомстве подчеркнули, что это соглашение является стимулом для сокращения добычи нефти и в странах вне формата ОПЕК+, и впервые к этому процессу подключились крупные нефтедобывающие компании. Так, США взяли на себя обязательства по сокращению добычи 300 тыс. баррелей из обязательств Мексики. Кроме того, США, Канада, Индонезия, Норвегия и Бразилия продемонстрировали солидарность с ОПЕК+ и намерены сократить суточную добычу на 4–5 млн баррелей. С учётом того, что Иран, Венесуэла и Ливия снизят добычу на 2,8 млн баррелей в сутки, с 1 мая на мировой рынок будет поступать нефти на 20 млн баррелей в сутки меньше.

Как писал NEWS.ru, после долгих переговоров и предварительных решений страны — участницы ОПЕК+ наконец-то официально достигли всех необходимых соглашений. Была достигнута договорённость сократить добычу на 9,7 млн баррелей в сутки. Как и предполагалось, основное бремя на себя возьмут Россия и Саудовская Аравия. Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев считает, что сделка нефтедобывающих стран по сокращению добычи нефти позволит ценам на сырьё достичь определённого уровня, но они не взлетят до небес. Достоинством сделки Дмитриев назвал последующую стабилизацию рынков, что хорошо как для производителей, так и потребителей и скажется на стабильности стран.