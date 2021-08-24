В АвтоВАЗе рассказали, когда закончится дефицит электронных компонентов

Глобальный дефицит электронных компонентов может продлиться до II квартала 2022 года. Об этом сообщил президент АвтоВАЗа Николя Мор на Московском международном форуме автомобилестроения (IMAF), передаёт ТАСС.

Российский автогигант за несколько месяцев уже много раз останавливал некоторые ведущие производственные линии. Например, с 23 августа приостановлена работа на всех трёх линиях по производству автомобилей завода в Тольятти. У автодилеров возник дефицит одной из самых популярных моделей Lada Granta.

АвтоВАЗ является лидером на российском рынке автопроизводителей. Его продажи в январе — июле этого года выросли на 42% в годовом выражении, до 232,23 тыс. автомобилей.

В последние месяцы автопроизводители по всему миру испытывают проблемы из-за дефицита на рынке полупроводников и других автомобильных компонентов. General Motors, Toyota Motor, Hyundai Motor, среди прочих, были вынуждены приостановить работу некоторых своих предприятий.

Дефицит чипов для автомобильной электроники возник в 2020 году на фоне локдаунов из-за пандемии коронавируса. Ранее эксперт заявил, что до конца текущего года ситуация с дефицитом электронных автокомпонентов в России в полной мере не разрешится.