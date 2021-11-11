В АвтоВАЗе назвали хайпом сообщения о полной остановке производства

Информация о полной остановке производства на заводах АвтоВАЗа из-за недостатка электронных компонентов (содержат миркочипы) является недостоверной, рассказал NEWS.ru директор по связям с общественностью концерна Сергей Ильинский. Он отметил, что временно прекратили работу только три линии по сборке автомобилей. Собеседник подчеркнул, что сейчас автопроизводители во всём мире страдают от нехватки подобных ресурсов и работают по рваному графику.

АвтоВАЗ не может быть в простое, у нас 11 производств. Сегодня из-за недостатка электронных компонентов в связи с мировым кризисом не работают только три линии по сборке автомобилей. Линии по сборке двигателей, коробок передач, компонентов, прессовое производство, металлургия — всё работает. [Информация о полной остановке производства] является недостоверной, — рассказал представитель предприятия.

Ильинский добавил, что АвтоВАЗ выстраивает работу по мере поступления компонентов, и сейчас ситуация «более-менее стабилизировалась», а «вал сообщений в СМИ о том, что сегодня АвтоВАЗ ушёл в простой», он назвал хайпом.

В обычный день — до кризиса поставок электронных компонентов — в день можно выпускать 1500–1700 машин, — подчеркнул Ильинский.

Дефицит чипов для автомобильной электроники возник в 2020 году на фоне локдаунов из-за пандемии коронавируса. Из-за этого АвтоВАЗ с весны уже несколько раз вынужден останавливать конвейер. Так, в августе из-за продолжающейся нехватки поставок электронных компонентов Bosch были на неделю остановлены все три линии по производству автомобилей завода в Тольятти.

Ранее портал «Автостат» сообщил, что концерн «АвтоВАЗ» полностью остановил работу на всех трёх линиях по производству автомобилей на заводе в Тольятти. Причиной стал дефицит электронных компонентов. Эта информация также подтверждается на странице профсоюза АвтоВАЗа в соцсети «ВКонтакте».