https://static.news.ru/photo/bc455b30-62b5-11ea-aff1-fa163e074e61_660.jpg Фото: CC BY-SA 3.0/Wikimedia

Компания АвтоВАЗ рассматривает возможность корректировки цен на продукцию в связи с ослаблением курса рубля. Об этом сообщил представитель автоконцерна.

По его словам, текущую экономическую ситуацию в компании оценивают как негативную для российской автомобильной промышленности.

АвтоВАЗ является одним из наиболее локализованных производителей в России, но всё же на компанию оказывают влияние цены на сырьё и продукцию некоторых субпоставщиков, номинированные в евро или долларах, — приводит РБК объяснение представителя компании.

Насколько могут измениться цены на выпускаемые компанией автомобили, пока доподлинно неизвестно. Тем не менее, в АвтоВАЗе уже заявили о необходимости введения расширенных мер поддержки автомобильного рынка со стороны правительства.

Ранее NEWS.ru писал, что обвал курса рубля вынудит автосалоны повышать цены. В первую очередь это касается зарубежных машин. Однако рост их стоимости ожидается поэтапным.