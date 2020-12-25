В Австрии заявили о давно оконченном экономическом сотрудничестве ЕС и США

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Полноценное экономическое сотрудничество между США и Евросоюзом закончилось ещё в 80-х годах прошлого века, с тех пор Брюссель и Вашингтон стали серьёзными конкурентами в вопросах экономики, считает бывшая глава Министерства иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.

Речи о сотрудничестве в экономике нет. Это сотрудничество давно закончилось, на мой взгляд, ещё в 1980-х годах, после этого речь всё больше шла о вопросах политики безопасности, о том, что они конкуренты, соперники в мировой экономике, — рассказала дипломат в интервью РИА Новости.

Она отметила, что конкуренция между США и Европой связана в первую очередь с тем, что каждая из экономик вынуждена решать собственные проблемы, исходить из своих интересов, бороться с безработицей и «справляться с трещинами то здесь, то там».

NEWS.ru писал, что, по словам главы Евросовета Шарля Мишеля, Евросоюз планирует воссоздать «амбициозный союз США» после того, как демократ Джо Байден станет президентом США.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель рассказала, что основными приоритетами работы между Берлином и Вашингтоном при администрации Байдена станут борьба с пандемией коронавируса, изменением климата, а также обеспечение свободной торговли.