В Австрии сообщили о нежелании отказываться от «Северного потока — 2»

Вена не намерена отказываться от «Северного потока — 2», несмотря на уговоры других стран, заявила министр цифровизации и экономики Австрии Маргарете Шрамбёк в эфире телеканала ORF2. Она добавила, что Вена уже инвестировала крупную сумму в строительство газопровода через австрийскую компанию OMV. Шрамбёк отметила, что если не случится войны на Украине, то газопровод должен быть введён в эксплуатацию.

Если не произойдет «вторжения» на Украину, то «Северный поток — 2» должен, естественно, быть принят в эксплуатацию, — сказала Шрамбёк.

Министр также сообщила, что РФ продолжает выполнять свои контрактные обязательства по газовым контрактам и не никогда не нарушала их условия, «даже во времена холодной войны».

Канцлер Австрии Карл Нехаммер недавно заявил, что Россия намеренно не заполнила газовые хранилища в Европе, что привело к чрезвычайному росту цены на газ. В своём выступлении перед депутатами Федерального совета Австрии он высказал мнение, что речь идёт о «хорошо согласованной стратегии» Российской Федерации и концерна «Газпром».

Ранее в ответ на заявление президента США Джо Байдена положить конец «Северному потоку — 2» в случае «вторжения» России на Украину немецкий канцлер Олаф Шольц отметил, что Германия и США «действуют абсолютно едино», говоря о судьбе газопровода. Канцлер добавил, что против России могут быть введены жёсткие санкции, это будут единые и согласованные меры со стороны Запада.