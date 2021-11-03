В Австрии поддержали запуск «Северного потока — 2»

В Австрии положительно оценили запуск газопровода «Северный поток — 2», отметив, что эта магистраль будет способствовать энергетической безопасности региона. Об этом заявил министр иностранных дел страны Михаэль Линхарт. Его слова приводит радио Sputnik.

Министр отметил, что несмотря на амбициозные цели Евросоюза в вопросах климата, газ будет необходим до полной декарбонизации. Линхарт приветствовал намерение российской стороны увеличить закачку газа в европейские хранилища. Это, по его мнению, повысит надёжность энергоснабжения региона.

Ситуация на европейском газовом рынке по-прежнему остается напряжённой. Мы приветствуем шаги, которые повысят надёжность энергоснабжения, — подчеркнул Линхарт.

Ранее сообщалось, что журналист польской Gazeta Wyborcza Анджей Кублик заявил, что Россия не испытывает нужды в газопроводе «Северный поток — 2». По его словам, этот факт доказывает сокращение транзита «Газпрома» в Европу.

Сотрудник СМИ отметил, что с ноября российская компания сократила транзит через Украину, несмотря на повышенный спрос на газ из РФ в Европу. Кублик также написал в своей статье, что Россия не желает замечать эту потребность ЕС в топливе.