В «АПФ» рассказали о последствиях введения акциза на медицинский спирт Глава «АПФ» Дараган: введение акциза на медицинский спирт приведет к росту цен

Инициатива о введении акциза на медицинский спирт, предложенная Министерством финансов России, спровоцирует увеличение цен почти на все препараты, заявила в беседе с НСН исполнительный директор Национальной ассоциации производителей фармацевтической продукции и медицинских изделий «АПФ» Надежда Дараган. Она добавила, что такое действие можно сравнить с ударом по курице, которая несет золотые яйца.

Считаю, что это безобразие. Это приведет к удорожанию почти всей продукции, совсем не спиртосодержащей. Насколько я знаю, ФАС предложил Минфину посчитать, во сколько это выльется. Фармацевтическая промышленность сейчас одна из немногих отраслей, которая в РФ развивается, она прибыльная, мы поставляем продукцию за рубеж. Вы хотите ударить курицу, которая несет золотые яйца? Практически в любом производстве используется фармацевтическая субстанция спирта, – уточнила Дараган

Глава организации напомнила, что в России есть строго выстроенная система учета медицинского спирта на предприятиях. Все сведения о тратах вещества поставляется в Росалкогольрегулирование и Минфин. Помимо этого, вся спиртосодержащая продукция и настойки проходят двойной учет.

Министерство финансов РФ ранее разработало законопроект, согласно которому в стране может быть введена акциза на медицинский спирт, а также спиртосодержащие лекарства, не включенные в специальный перечень правительства. При этом в списке указана вся фармпродукция, из которой нельзя произвести нелегальный алкоголь.