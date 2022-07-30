В США нашли возможного автора идеи продавать газ за рубли Bloomberg: автором идеи о продаже газа за рубли является помощник президента РФ Максим Орешкин

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Максим Орешкин

Идея о переводе системы оплаты за экспортируемый газ на российские рубли принадлежит помощнику президента Российской Федерации Максиму Орешкину, сообщает американское агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Ранее Орешкин занимал пост министра экономического развития России.

Когда из-за санкций крепость под названием Россия казалась менее неприступной, Максим Орешкин придумал фирменный гамбит, чтобы прорвать экономическую осаду. <...> 23 марта Владимир Путин нанес ответный удар, потребовав, чтобы противники России в Европе оплачивали свои огромные счета за природный газ в рублях, — говорится в тексте.

Также предполагается, что Орешкин может быть членом внутреннего круга экономистов, с которым консультируется лично Владимир Путин. По словам авторов публикации, вместе с Орешкиным в состав группы входят зампред Банка России Алексей Заботкин и замминистра финансов Владимир Колычев. Именно благодаря их действиям экономика России продолжает укрепляться вопреки санкциям, считают в Bloomberg.

Ранее «Газпром» остановил поставки газа в Латвию в рамках июльской заявки. Основная причина, как сообщает компания, — нарушение условий отбора газа.