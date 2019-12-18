https://static.news.ru/photo/e66bf1b4-2235-11ea-be71-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Покупатели из России после снижения порога беспошлинного ввоза посылок из зарубежных интернет-магазинов могут отказаться от онлайн-покупок и вернуться на вещевые рынки, считает гендиректор «Aliexpress Россия» Дмитрий Сергеев.

По его словам, многие товары в российских онлайн-магазинах, которые являются главными приверженцами инициативы, произведены в Китае, однако их стоимость по сравнению с Aliexpress в два-три раза выше.

Значит, вряд ли дело в налогах. Наверное, мы говорим о марже этих онлайн-магазинов и о чисто коммерческом вопросе, — считает он.

Сергеев отметил, что россияне вряд ли начнут чаще закупаться на отечественных площадках после снижения порога.

Они, скорее, вернутся на вещевые рынки, если мы говорим про регионы, — подчеркнул гендиректор.

Он также предположил, что реализация инициативы может привести к тому, что на администрирование взимания пошлин понадобится больше средств, чем получит бюджет от новой нормы.

При этом Сергеев добавил, многие покупатели Aliexpress совершают заказы на значительно меньшую сумму, чем €200 евро, и поэтому снижение порога «не очень сильно затрагивает» компанию, передают «Ведомости».

Как писал NEWS.ru, ранее в Федеральной таможенной службе заявили, что таможенные платежи могут принести в федеральный бюджет России 300 млрд рублей за три года в случае снижения беспошлинного порога для интернет-торговли.

В свою очередь Национальная ассоциация дистанционной торговли (НАДТ), которая объединяет отечественные предприятия электронной коммерции, обратилась к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву с просьбой не снижать порог беспошлинного ввоза посылок из зарубежных интернет-магазинов, так как это приведёт к убыткам государства. Данное мнение противоречит позиции ФТС. НАДТ привела в пример США, где порог беспошлинного ввоза товаров из-за рубежа повысили с $200 до $800.