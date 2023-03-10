В Альфа-Банке подтвердили, что Косогов может стать их основным владельцем Альфа-Банк: передача активов Косогову не потребует одобрения зарубежных регуляторов

Фото: Студенческое телевидение «Московского Энергетического Института»

Андрей Косогов

Основатели Альфа-Банка Михаил Фридман и Петр Авен обсуждают продажу своих долей другому бенефициару финансовой организации — Андрею Косогову, подтвердили NEWS.ru в пресс-службе кредитора. Одобрение иностранных регуляторов в этой ситуации не потребуется. При этом говорить о завершении этой сделки пока рано.

Насколько нам известно, такая сделка действительно прорабатывается. Говорить о ее завершении рано — сторонам необходимо пройти ряд корпоративных и юридических процедур. Ни Андрей Косогов, ни продавец не находятся под санкциями, поэтому есть вероятность того, что одобрение сделки со стороны зарубежных регуляторов не потребуется, — пояснили в пресс-службе банка.

Главным итогом сделки, если она состоится, будет то, что основным владельцем банка станет российский гражданин и один из основателей «Альфа-Групп» Андрей Косогов.

Ранее стало известно, что сервис денежных переводов «Золотая корона» был вынужден прекратить трансграничные переводы с карт банков, попавших под санкции. Речь идет о переводах с карт «Тинькофф», «Сбера», Альфа-Банк. С помощью этого сервиса россияне могли проводить операции с более чем десятью государствами, включая Китай, Казахстан и Турцию.

Эльвира Набиуллина заявила в начале марта, что внесение российских банков в новые санкционные списки не становится для экономики шоковым, поскольку уже не несет системных рисков. По ее словам, российские кредиторы быстро смогли перестроить бизнес-модели в новых условиях.