В АИТЗ объяснили предложение ГД обязать аптеки отпускать лекарства поштучно

Предложение депутатов Госдумы (ГД) Станислава Наумова и Ярослава Нилова обязать аптеки продавать лекарства поштучно, вероятно, связано с введением маркировки препаратов, а также с новым приказом Минздрава РФ, вступающим в силу с 1 марта 2022-го, рассказала NEWS.ru исполнительный директор Ассоциации индустрии товаров для здоровья (АИТЗ) Елена Неволина. Она напомнила, что нынешнее распоряжение ведомства — 403н — позволяет поштучно отпускать медикаменты, а новое, судя по всему, подобные действия запретит.

Сегодня, если врач выписал дозу лекарств меньше, чем есть во вторичной упаковке — в коробке, то в аптеке могут продать, например, два блистера по 20 таблеток, а не все 25 блистеров в упаковке. Врач решил, что пациенту столько не надо. Кроме того, у нас была установлена аналогичная норма — когда покупателю самому не требуется столько. Например, нужно три пакетика, а дают только 20 пакетиков. Это было тоже не от хорошей жизни предложено. К сожалению, некоторым потребителям просто денег не хватает, — подчеркнула Неволина.

Собеседница добавила, что при введении маркировки нельзя в аптеках дробить упаковку, так как в ином случае система мониторинга движения лекарственных препаратов (МДЛП) не получит о них сведений. Неволина отметила, что Минздрав РФ обсуждал данный вопрос с производителями — чтобы вторичная упаковка позволяла приобрести, например, вместо 100 таблеток необходимые 20.

Но насколько все производители пошли на это, на сегодняшний день неизвестно. Учитывая финансовые возможности людей, такой вопрос в аптеках часто возникает. Если в 403н можно было попросить по рецепту три [блистера] вместо 10, то новый приказ из-за маркировки эту возможность запрещает. <...> Нарушение первичной упаковки не допускается, потому что на ней нанесены все важные сведения о лекарстве. Её не делят нигде в мире, — рассказала Неволина.

По её словам, в США, например, аптеки выдают ровно столько лекарств (таблеток, капсул), сколько выписал врач.

Ранее зампредседателя комитета по экономической политике Станислав Наумов и председатель комитета по труду Ярослав Нилов обратились к главе Минздрава РФ Михаилу Мурашко с предложением обязать аптеки продавать лекарства поштучно. По задумке парламентариев, такая инициатива должна помочь россиянам сэкономить средства на лечении. Парламентарии отмечают, что лекарства можно продавать без нарушения целостности упаковки — блистерами или ампулами. Они также уточнили, что им приходит много обращений от граждан, обеспокоенных ростом цен на препараты.