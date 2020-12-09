В Африке ждут российских инвестиций в возобновляемую энергетику

https://static.news.ru/photo/4de32f1c-3a34-11eb-854d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Next24online/Global Look Press

Из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, многие нефтегазовые проекты на африканском континенте были отложены. Выход из создавшегося положения эксперты видят в развитии зелёной энергетики.

Сейчас на Нигерию надвигается рецессия: наиболее уязвимые предприятия начали сворачиваться, вероятна серьёзная безработица и потеря рабочих мест. Нигерия очень зависит от импорта: ежегодно только на закупку продовольствия расходуется более $22 млрд. Более того, Нигерия почти на 100% зависит от импортных нефтепродуктов в связи с отсутствием мощностей на местных НПЗ, — цитирует «Нефть и капитал» члена экспертно-консультативного совета Хартии природных ресурсов Нигерии Ронке Онадеко.

По данным американских аналитиков, Россия утроила свой товарооборот с Африкой, доведя его до $18,9 млрд в 2018 году. В Северной Африке уже давно присутствуют российские нефтегазовые компании. При этом, всё громче звучат голоса тех, кто считает, что России нужно не разрабатывать месторождения и строить убыточные СПГ-терминалы, а решать проблему дефицита энергоносителей и электричества за счёт возобновляемой энергетики.

К 2030 году Марокко собирается довести долю электричества, получаемого из возобновляемых источников, до 52% и даже собирается поставлять электричество, вырабатываемое солнечными батареями, в Европу. Инвестиционная активность в данном направлении в Африке постоянно наращивается.

Как писал NEWS.ru, малярия является причиной гибели жителей Африки южнее Сахары в 2020 году гораздо чаще, чем COVID-19. Ежегодно во всём мире жертвами малярии становятся около 400 тысяч человек, более 90% из них — в Африке южнее Сахары. При этом с начала текущего года от коронавируса умерли 50 тысяч человек в Африке, в том числе в Северной Африке. В Африке южнее Сахары было зарегистрировано около 20 тысяч смертей. В ВОЗ считают, что пандемия COVID-19 может привести ещё к 20–100 тысячам случаев летальных исходов из-за малярии.