В Африке выбрасывают российское зерно: почему так случилось, сколько стоило

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В прошлом году Россия бесплатно поставила в несколько африканских стран тонны зерна. Однако треть нуждающихся семей его не получат, заявил экономист из Эфиопии. Причина — зерно просто выбросят. Почему так происходит и много ли зерна Россия поставила в страны с голодающими, рассказывает NEWS.ru.

Почему в Африке выбрасывают даже свою еду

Во множестве африканских государств в данное время существует проблема с хранением продуктов: хотя десятки миллионов людей страдают от недоедания, там отправляются на помойку тонны еды. По подсчетам Всемирного института ресурсов, 37% всей пищи в Африке выбрасывают на свалки.

В среднем на каждого африканца в год приходится 120–170 кг овощей, фруктов, зерна, птицы, в итоге оказавшихся в мусорных баках. Это подтвердили и африканские эксперты.

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Почему в Африке выбрасывают российское зерно

Кенийский журналист Джереми Симийю, к примеру, отметил, что уже не раз видел в мусорных баках булки из российской муки. Кения — одна из главных покупательниц зерна в РФ. Но во влажном климате хлебобулочная продукция быстро плесневеет В результате примерно треть зерна, направленного из Российской федерации в Африку, отправляется в мусор, сообщил эфиопский экономист Ааро Эмебет. Виной всему, помимо климата, проблемы с дорогами в регионе, перебои с электричеством и отсутствие условий для хранения злаковых.

«В прошлом году бесплатно Россия предоставила зерно для Мали, Буркина-Фасо, Зимбабве и Центрально-Африканской Республики. Я аплодирую вашей доброте, но мне грустно осознавать: как минимум треть голодных людей этот хлеб не получат — у нас не умеют хранить пшеницу», — поделился экономист.

Он также подтвердил, что в мусорку отправляется порядка 20% фруктов и овощей местного происхождения. С импортом ситуация еще сложнее, так что и России, и Западу предстоит научить Африку, как сохранять еду, поставить нужное оборудование, иначе подобные проблемы продолжатся.

Фото: Jorn Stjerneklar/Impact Photos/Global Look Press

Сколько зерна поставила в Африку Россия

Данные об этом публикуются нерегулярно, поэтому NEWS.ru приводит статистику выборочно. К примеру, в марте 2023 года Владимир Путин заявил, что с 1 августа 2022 года по 20 сентября того же года с Украины в рамках зерновой сделки (по которой Россия позволяла Украине отгружать зерно из Одессы) вышло 827 судов. Из них только 3 миллиона тонн зерновых было направлено в Африку и 1,3 миллиона — в беднейшие страны Африки.

«Обращаю внимание, что за это же время, несмотря на все рестрикции и ограничения по вывозу российского зерна, из России в Африку было направлено почти 12 миллионов тонн», — сказал Путин на пленарном заседании международной парламентской конференции «Россия — Африка в многополярном мире».

Тогда же он заявил, что Россия готова в ближайшие три-четыре месяца безвозмездно предоставить Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, Центрально-Африканской Республике, Эритрее по 25–50 тысяч тонн зерна, а также обеспечить бесплатную доставку этой продукции потребителям.

Сильно ли помогает Россия африканским странам

Общий объем поставок зерна шести африканским странам при заявленных цифрах должен был составить 150–300 тысяч тонн, что равняется 0,1–0,2% урожая 2022 года, составившего 157,6 млн тонн. В то же время урожай зерновых 2023 года, как отметил в беседе с NEWS.ru гендиректор экспертно-аналитического центра агробизнеса «АБ-Центр» Алексей Плугов, равняется 142,6 млн тонн. И здесь имеются в виду все зерновые и зернобобовые культуры (от пшеницы, гречихи и проса — до гороха и нута).

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Два минувших года по урожаю у нас абсолютные рекорды. Для сравнения: одним из предыдущих рекордов был 2017 год — 135,5 млн тонн. Поэтому объемы в те же 150–300 тысяч тонн помощи — незначительные», — сказал эксперт.

Кроме того, он выразил сомнения в том, что треть российского зерна действительно выбрасывается. Безусловно, часть товара всегда портится и уходит в утиль, говорит аналитик, но 33% — это слишком большая цифра. Впрочем, отметил Плугов, даже если потери действительно таковы, Российская федерация свои обязательства выполнила. Кроме того, как предполагает эксперт, зерно закупалось российским государством напрямую у наших же производителей, поэтому и они от этого ничего не потеряли.

Чего это стоило России

Как объяснял Forbes независимый аналитик Александр Корбут, благотворительные поставки должны были разгрузить избыточные запасы прошлогоднего урожая. И при внутреннем потреблении в России около 80 млн тонн зерна в год напряжения для экспорта и внутреннего рынка не возникнет, сказал эксперт.

Он также отметил, что гуманитарная помощь — это всегда срочное дело. Поэтому президентом и назывался срок в три-четыре месяца. Дальше проблема может быть решена за счет собственного урожая в Африке и коммерческих поставок, говорит Корбут. При этом он уточнил: организация коммерческих поставок требует больше времени, а покупатель должен сформировать финансовые ресурсы для закупки. Россия же может способствовать решению, например, предоставив товарный кредит под встречные закупки.

Фото: MFA Russia/Global Look Pres

Средняя цена на зерно в июле 2023 года, когда могли проходить поставки в Африку, составляла $250 за тонну, а стоимость доставки из Российской федерации до африканских портов — $25–35 за тонну. Если на основании этих цифр оценить стоимость благотворительных поставок, объявленных президентом Владимиром Путным, то гуманитарная помощь обошлась России в сумму до $85,5 млн, или в 7,6 млрд рублей. Что, конечно, немало.

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